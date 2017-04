Erdogan responde a la OSCE: "Que digan lo que quieran, no haremos caso a sus informes"

"Hay una organización llamada OSCE que está preparando un informe para decir que el referéndum fue de una manera u otra. Nunca haremos caso a los informes que hagan. Que digan lo que quieran", dijo Erdogan durante un discurso ante sus seguidores en Ankara, transmitido en directo por la cadena CNNTürk.

"Este país ha hecho las elecciones más democráticas que se hayan visto en ningún país europeo. Ustedes no han permitido a ministros turcos entrar en Europa (para hacer campaña electoral) y ahora criticáis el referéndum. Olvidaos, se ha acabado", dijo el presidente. También el Ministerio turco de Exteriores criticó la rueda de prensa que los observadores electorales de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) ofrecieron en Ankara, lamentando que reflejasen "prejuicios".

"Hemos recibido con tristeza las acusaciones de carácter político del equipo de la OSCE sobre el referéndum del 16 de abril", indicó Exteriores en un comunicado. "No se pueden aceptar comentarios como los que dicen que el referéndum ha quedado por debajo de los estándares internacionales", aseveró tras recordar que el plebiscito tuvo una participación del 85 por ciento de los votantes registrados. "Las declaraciones de carácter político de la OSCE respecto al referéndum muestran que esta misión ha llegado a Turquía con prejuicios y sin tener en cuenta la objetividad e imparcialidad. Dicha primera declaración refleja parcialidad y prejuicios", señala el texto.

Aseguró que las autoridades turcas han ofrecido plena cooperación a la misión de la OSCE, detalle confirmado por los observadores, que agradecieron la buena disposición pero lamentaron la falta de un marco legal para regular estas misiones. "En general, el referendo no cumplió con las normas del Consejo de Europa", advirtió Cezar Florin Preda, líder del equipo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

La jefa de la misión, Tana de Zulueta, señaló que "el campo de juego no estaba nivelado" y consideró que "el Estado no ha tomado medidas para garantizar el acceso de los ciudadanos a información imparcial sobre el referéndum". El comunicado de la OSCE hace constar también "el mal uso de recursos estatales y la obstrucción de eventos de la campaña del No", a menudo mediante "agresiones violentas e intervenciones policiales".