El director de la CIA: "Corea del Norte todavía no ha conseguido convertirse en una amenaza"

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, Mike Pompeo, instó a los estadounidenses a no sentirse aún amenazados por la escalada nuclear de Corea del Norte, si bien reconoció que el régimen de Pyongyang está cada día más cerca de convertirse en una "amenaza real".

"Corea del Norte está cada vez más cerca de convertirse en una amenaza real a Estados Unidos, pero puedo decirles que si dentro de un año vuelvo a dirigirme a ustedes, volveré a decir que aún están a meses de lograr su objetivo", dijo Pompeo durante una conferencia en el centro de estudios American Enterprise Institute en Washington.

El funcionario resaltó la importancia en este juego de intereses de la "fiabilidad" real de los recursos armamentísticos, puesto que no es lo mismo -matizó- lanzar con éxito un misil si se dan las circunstancias adecuadas y se tiene suerte, que tener la certeza de que se va a hacer blanco.

"Muchas veces pensamos en tiempos de entrega y no es la manera en que deberíamos pensar. La cuestión es la fiabilidad. ¿Pueden, con certeza, crear el daño que (el líder norcoreano) Kim Jong-un quiere generar?", se preguntó Pompeo. A su juicio, el líder norcoreano está intentando hacer creer a los estadounidenses que Pyongyang es capaz de llevar a cabo un ataque nuclear efectivo, mientras que la "misión" de la CIA es asegurarse de que "ese día esté tan lejanos como sea posible".

Sí reconoció Pompeo, sin embargo, que Pyongyang "ha mejorado" los resultados de sus ensayos nucleares de manera "muy rápida", y advirtió a los presentes de que el régimen "no descansará hasta tener un arsenal nuclear completo". Pompeo afirmó que el "objetivo último" de Kim Jong-un es una Península de Corea unificada y bajo su mando, lo que consideró una quimera debido, en parte, a que el líder norcoreano no está siendo asesorado correctamente. "Nadie quiere ser el portador de malas noticias a Kim Jong-un. Si lo haces, mejor contrata un seguro de vida", bromeó.

Pese a que, según afirmó Pompeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está "centrado" en encontrar una salida diplomática al conflicto, el director de la CIA reconoció que los servicios de inteligencia están trabajando para ofrecer al mandatario una "gama de opciones" en caso de que una solución dialogada no sea viable. Pompeo resaltó, no obstante, la importancia de los servicios de espionaje de EEUU en la búsqueda de una salida negociada a la crisis y aseguró que, aunque la CIA aún no está en la "posición deseada" en relación a este conflicto, la Agencia puede "garantizar" que se cumplen las sanciones adoptadas contra el régimen de Pyongyang.

El jefe de la CIA, cuyas intervenciones públicas han sido escasas desde que asumió el cargo hace casi un año, también se refirió al segundo foco de preocupación en materia nuclear para el Gobierno de Trump: Irán. En los últimos meses, Washington y Teherán se han enzarzado en una serie de acusaciones cruzadas debido a las sospechas de Trump de que Irán no respeta el espíritu del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015, que estaría siendo usado como tapadera para desarrollar armamento nuclear, de acuerdo con el mandatario.

"Creemos saber bien qué está pasando allí en estos momentos, aunque es cierto que los servicios de inteligencia pueden errar", dijo Pompeo. En su opinión, un problema adicional de la actual situación es que en caso de que países como Irán y Corea del Norte consigan consolidar un arsenal nuclear, otros países también querrán tenerlo, lo que generaría una inevitable escalada que pondría en peligro la seguridad mundial.

Por este motivo, el funcionario no dudó en alabar el papel que juegan los servicios de inteligencia a la hora de conseguir la información que permita a los gobiernos tomar las decisiones correctas. "Les pedimos a nuestros agentes que arriesguen sus vidas por revelar secretos. Esa es nuestra misión fundamental, y lo hacemos de forma agresiva y sin pedir disculpas", concluyó.