La UE dice que es un "día triste" para el mundo pero que la lucha contra el cambio climático seguirá sin EEUU

La Unión Europea ha lamentado profundamente la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del acuerdo internacional contra el cambio climático sellado en París hace año y medio, pero ha advertido de que este paso "triste" y "unilateral" no supone el final del acuerdo, que seguirá adelante con otras alianzas.

"El Acuerdo de París perdurará, el mundo puede continuar contando con Europa para un liderazgo global en la lucha contra el cambio climático", ha declarado el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, en un comunicado difundido al poco de que Trump anunciara su decisión. "Hoy es un día triste para la comunidad global, ya que un socio clave vuelve la espalda a la lucha contra el cambio climático", ha indicado Cañete.

El comisario ha admitido que es "un día triste" para la comunidad internacional, pero ha recordado que casi 200 países firmaron el acuerdo de París y ha asegurado que la Unión Europea buscará "nuevas alianzas", incluidas "empresas, comunidades y ciudadanos estadounidenses", para seguir avanzando.

También ha reaccionado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, para quien la lucha contra el cambio climático es una cuestión "de confianza y liderazgo". Pacta sunt servanda (lo pactado, obliga)", ha señalado en Twitter, para después afirmar que la decisión de Trump "dañará a Estados Unidos y al planeta".

Pacta sunt servanda. It is a matter of trust and leadership. This decision will hurt the US and the planet #ParisAgreement