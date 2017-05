Detienen a una mujer que disparó a un niño alegando que estaba intentando violar al perro de sus vecinos

Kerrie Lenkerd, una estadounidense de 40 años, ha sido arrestada después de confesar que disparó a un niño de 14 años porque, según cuenta, estaba intentando violar al perro de sus vecinos.

La mujer le explicó a la policía que vio al niño en ropa interior asaltando sexualmente al animal de sus vecinos en el jardín y asegura que no era la primera vez que veía al niño atacando al perro, por lo que le apuntó con una pistola y le ordenó que se tirara al suelo, según se puede leer en su orden de arresto, tal y como recoge el diario Independent.

Sin embargo, cuando el niño trató de huir del lugar, la mujer disparó al suelo para asustarle, confirmaron los vecinos, que escucharon el disparo y pudieron ver al niño alejándose corriendo del lugar.

El joven, que no ha sido identificado, le contó a los agentes que Lenkerd le apuntó con el arma y que le ordenó que levantara las manos, pero se dio cuenta de que no era policía porque no llevaba placa, así que decidió salir corriendo.

Lenkerd fue trasladada a la comisaría de Benton, pero ha quedado en libertad tras pagar una fianza.