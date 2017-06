Al dos muertos y veinte heridos en el atropello del Puente de Londres

Una furgoneta ha arrollado a peatones que se encontraban en el puente de Londres, en el centro de la capital británica, en un incidente del que se desconocen por el momento más detalles, informa la cadena británica BBC

El canal público señala que testigos presenciales vieron cómo el vehículo, de color blanco, invadía la acerca arrollando a viandantes que caminaban por la zona en ese momento, lo que ha provocado el cierre del puente y de las inmediaciones, así como una fuerte presencia de agentes de policía armados en ese área. Scotland Yard, que ha puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para hallar a tres sospechosos.

Una reportera del citado canal de televisión que se encontraba en el puente en el momento del suceso, Holly Jones, reveló que el vehículo era conducido por "un hombre" que viajaba "probablemente a unos 80 kilómetros por hora".

De acuerdo con esa versión, el vehículo procedía del área del centro de la capital y se dirigía en dirección a la zona sur del río Támesis, donde "unas cinco o seis personas" recibían tratamiento médico.

Jones señaló, además, que barcos de la policía inspeccionaban el río en busca de personas que podrían haberse caído del puente tras lo sucedido.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Londres pedía en un mensaje de Twitter a los ciudadanos que "eviten" acercarse a ese parte de la ciudad y apuntaba que tienen desplegados "múltiples" efectivos atendiendo el incidente.

Según otros testigos del incidente citados por la agencia de noticias local Press Association (PA), agentes de policía indicaron a los ciudadanos que se encontraban por la zona que "corrieran lo más rápido posible".

La policía británica del Transporte indicó que se han registrado "varios heridos" como resultado del incidente.

London Bridge. Seems clearer now this is aftermath of terrorist attack. Possibly ongoing. pic.twitter.com/ljBlzxPmSL

We are dealing with an incident on #LondonBridge, when we have more information we will update this twitter feed.