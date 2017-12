El desgarrador vídeo de un oso polar hambriento en el Ártico

El fotógrafo de National Geographic Paul Nicklen y el grupo Sea Legacy se encontraban en una expedición por la Isla Baffin, en el extremo nororiental de Canadá, a finales de verano. Lo que allí encontraron les dejó marcados: un oso polar famélico, arrastrándose en busca de comida.

Desde joven, la vida de Nicklen ha estado unida a la de los osos. Creció en el norte de Canadá estudió biología y posteriormente se convirtió en fotógrafo. Ha visto más de 3.000 osos en libertad. Pero las imágenes que publicó el pasado 5 de diciembre, es uno de los momentos más desgarradores que jamás ha presenciado: "Nos quedamos allí llorando", relata.

El vídeo muestra a un oso polar que se aferra a la vida. En los huesos y cojeando, el animal busca comida. Rebusca en un cubo de basura cercano y, al no encontrar nada, cae al suelo.

Muchos de los usuarios de Facebook, donde Niklen publicó el vídeo, han preguntado a su autor por qué no intervino. "Por supuesto que se me pasó por la cabeza", explica Nicklen, y prosigue, "pero no es como si llevase una pistola tranquilizante o 180 kilos de carne de foca encima". El fotógrafo concluye, que de haber dispuesto de todo lo anterior, sólo habría prolongado la miseria del oso. Además, alimentar a osos polares salvajes es ilegal en Canadá.

Nicklen y su equipo filmaron la lenta agonía del oso polar para que no muriese en vano. "Cuando los científicos dicen que los osos se están extinguiendo, quiero que la gente se dé cuenta de lo que parece. Los osos van a morir de hambre," dijo Nicklen. "Así es como se ve un oso hambriento".

Cambio climático

El fotógrafo busca con estas imágenes lanzar un mensaje más amplio sobre las consecuencias mortales del cambio climático.

Durante los meses de verano, los osos polares pasan meses sin comer mientras esperan a que el hielo del Ártico se solidifique. Posteriormente, los animales abandonan su ayuno para busca grandes concentraciones de focas sobre el hielo marino.

En 2002, un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) encontró osos polares con signos de inanición. Los animales alargaban su temporada de ayuno ya que la cobertura de hielo marino es muy baja y, se espera, empeore.