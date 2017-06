Corbyn pide a May que dimita apuntando a "su pérdida de apoyos" en las parlamentarias en Reino Unido

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn , ha reclamado este viernes a la primera ministra, Theresa May , que anuncie su dimisión, apuntando a su "pérdida de apoyos" en las elecciones parlamentarias celebradas el jueves en el país.

"La primera ministra convocó las elecciones porque quería un mandato. El mandato que ha logrado es que los conservadores han perdido escaños, votos, apoyo y confianza", ha dicho. "Creo que eso es suficiente para que se vaya", ha manifestado, recordando que "las elecciones fueron convocadas por la primer aministra para lograr una mayoría mayor para recalcar su autoridad", según ha informado el diario local 'The Guardian'.

"La campaña ha durado seis semanas. He viajado por todo el país y hablado en mítines y eventos. ¿Sabéis qué? La política ha cambiado, no va a volver a la caja en la que estaba antes", ha indicado. Así, Corbyn ha afirmado que "la gente ha dicho que ha tenido suficiente con las políticas de austeridad, suficiente con los recortes en el gasto público, con la falta de financiación para el sistema sanitario, las escuelas, el sistema sanitario, y con que no se dé a los jóvenes la oportunidad que merecen".

"Estoy muy, muy orgulloso de la campaña que ha realizado mi campaña, con nuestro manifiesto, para la mayoría, no para la minoría. Estoy muy orgulloso de los resultados que están llegando de todo el país, de gente votando por el futuro y dando la espalda a la austeridad", ha apostillado.

El Partido Laborista marcha al frente de las parlamentarias con el 41,5 por ciento de los votos, una vez recontadas 367 de las 650 circunscripciones. Por detrás figuran los conservadores, con el 40,3 por ciento de las papeletas.

Según el sondeo a pie de urna coordinado por BBC, ITV y Sky News, el Partido Conservador se haría con la victoria en los comicios, si bien habría perdido la mayoría absoluta, ya que se quedaría con 314 de los 650 escaños que componen el Parlamento. De confirmarse con el escrutinio final, la apuesta de May por el adelanto electoral habría resultado fallida porque su objetivo era ampliar la hegemonía de 17 asientos que ostentaba en Westminster.