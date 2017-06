Ataque contra un complejo de ocio en Manila

Un complejo de ocio de Manila que alberga casinos, tiendas y un hotel ha quedado bloqueado este jueves después de que se registrasen disparos y explosiones, según han informado los medios locales, que han mostrado imágenes de un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Testigos citados por la cadena ABS-CBN han informado de la presencia de varios hombres armados y con la cara cubierta en el interior del complejo Resorts World, del que han huido a toda prisa numerosas personas. Varios de ellos han contado que corrieron tras los primeros disparos, según el periódico 'Inquirer'.

WATCH: Amateur video shows aftermath at Manila resort following reports of explosions and gunfire https://t.co/DvMJx6Oa77 pic.twitter.com/UeKNoos53f