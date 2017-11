La CIA se desmarca de Trump e insiste en la injerencia de Rusia en las elecciones

"El Director respalda y siempre ha respaldado el informe de la comunidad de inteligencia de enero de 2017 titulado: Evaluando las Actividades e Intenciones de Rusia en las recientes elecciones de EEUU", afirmó la CIA en un comunicado.

"La evaluación de inteligencia respecto a la injerencia de Rusia en las elecciones no ha cambiado", agregó la agencia de inteligencia estadounidense.

El comunicado de Pompeo, ex congresista republicano y nombrado por Trump tras su llegada a la Casa Blanca en enero, contrasta con las declaraciones del presidente estadounidense quien afirmó hoy haber comentado esta cuestión con Putin en Danang (Vietnam), donde ambos mandatarios asistieron a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

En el avión que le trasladaba a Hanoi desde Danang después de la cumbre, Trump dijo a los periodistas que Putin le había negado "con mucha fuerza y vehemencia" cualquier injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de EEUU en 2016, y que él le creía.

"Ha dicho que no se entrometió. Siempre que me ve dice que no lo hizo y de verdad que le creo cuando lo dice. Lo dice en serio. Creo que se siente muy insultado por esto, y eso no es bueno para nuestro país", declaró Trump.

El informe de la inteligencia estadounidense de enero recalcó que Moscú había intentado influir en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump, el candidato republicano, frente a la demócrata Hillary Clinton, y para ello había pirateado miles de correos electrónicos de los servidores informáticos del Comité Nacional Demócrata.