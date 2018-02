Casi 200 actrices británicas se unen en la lucha contra el acoso y el abuso sexual

Ese llamamiento viene en forma de carta abierta divulgada en el dominical 'The Observer' el mismo día en que se celebrará la ceremonia de los premios del cine Bafta, a la que las actrices vestirán de negro como gesto de solidaridad con el movimiento antiacoso sexual Time's Up.

En la misiva divulgada, estas artistas recuerdan cómo en las últimas semanas "por todo el mundo, las mujeres se han organizado, resistido y denunciado" en diferentes movimientos contra el acoso.

También señalan que cuando en otoño de 2017 la prensa publicó diferentes casos de acoso, discriminación y abuso cometidos en la industria del cine, recibieron centenares de cartas de solidaridad de mujeres de otros sectores, muchas de las cuales se sentían identificadas.

"Esa solidaridad entre mujeres, activistas y supervivientes, en todas las industrias es lo que inspiró (el movimiento) Time's Up lo que continúa que sigamos adelante", apunta la carta, en alusión a "un movimiento que es más grande que un simple cambio registrado únicamente en esta industria".

También subrayan que ese movimiento, que intenta atajar los "desequilibrios de poder", se encuentra en el Reino Unido en una "encrucijada crítica".

Recuerdan, en este sentido, que en este país la brecha salarial entre géneros que afecta a mujeres entre 20 y 30 años es ahora "cinco veces mayor que hace seis años".

Otros estudios llevados a cabo en el Reino Unido detectaron que más de la mitad de las mujeres de este país han experimentado algún episodio de acoso sexual en sus puestos de trabajo y que aquellas con contratos laborales inseguros son especialmente vulnerables a la explotación, subraya la carta.

En esa misiva, las actrices británicas plantean el papel de la industria del cine a fin de "promocionar una visión de sociedad equitativa" y consideran que éste es "enorme" y que han de emplear su poder como "comunicadores" para cambiar la manera en que la sociedad "ve y trata" a las mujeres.

Las actrices instan al resto de sus congéneres a "unirse" a este movimiento global y a "hacer que 2018 sea el año en el que se acabó la época para el acoso y abuso sexual".