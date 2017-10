Bush padre pide perdón a una actriz que le denunció por tocamientos en un acto

Lind ha asegurado en una serie de mensajes en su perfil de Instagram --retirados posteriormente-- que Bush la "acosó sexualmente" desde su silla de ruedas cuando posaban para una foto. "Me tocó por detrás mientras su mujer, Barbara Bush, estaba a su lado. Me contó un chiste verde y después, mientras nos hacían la foto, me tocó otra vez", ha relatado.

Según la actriz, la antigua primera dama "puso sus ojos en blanco como si dijese 'otra vez no'" y un guardia de seguridad le comentó tras el incidente que no debería haberse puesto al lado de Bush, ha informado el diario 'The Washington Post'.

Un portavoz del expresidente no ha desmentido de forma clara las acusaciones de Lind, aunque sí ha confirmado la disculpa. "El presidente Bush nunca causaría --en ninguna circunstancia-- un sufrimiento intencionado y se disculpa sinceramente si su humor ofendió a la señorita Lind", ha respondido.

La actriz ha explicado que se decidió a revelar el incidente después de ver una fotografía en la que Bush y el también expresidente Barack Obama se daban un apretón de manos durante un acto celebrado el pasado fin de semana para recaudar fondos para las víctimas del último huracán en Texas. Al evento también asistieron otros tres antiguos inquilinos de la Casa Blanca.