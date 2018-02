Aumentan a 53 los niños muertos por la epidemia de gripe en Estados Unidos

La mayoría de las muertes, 27, se han presentado en el sureste y la costa oeste del país. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades señalaron que aproximadamente la mitad de esos niños aparentemente estaban sanos y no presentaban alguna vulnerabilidad especial a esta enfermedad.

La 'epidemia' de gripe en Estados Unidos, considerada la más severa de los últimos años, ha causado ya la muerte de 53 niños en todo el país, informaron los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La mayoría de las muertes, 27, se han presentado en el sureste y la costa oeste del país, según las ultimas cifras de las autoridades sanitarias, que incluyen datos hasta el pasado 27 de enero.

Los CDC señalaron que aproximadamente la mitad de esos niños aparentemente estaban sanos y no presentaban alguna vulnerabilidad especial a esta enfermedad viral. El informe detalla 16 muertes más de niños en la última semana reportada, la décima de la temporada de gripe, que suelen durar de once a veinte semanas.

La última vez que el país se enfrentó a esta cantidad de muertes semanales fue en 2014-15, señaló el Centro Nacional para Inmunización y Enfermedades Respiratorias. En esa temporada murieron 148 menores de edad debido a la gripe, mientras que los dos años siguientes las cifras fueron de 92 y 110, respectivamente.

En cuanto adultos, los CDC no saben exactamente cuántas personas mueren de gripe estacional cada año porque los estados no están obligados a informar casos de los mayores de 18 años de edad a esta agencia federal. Además, entre otras razones, la gripe estacional no aparece con frecuencia en los certificados de defunción de las personas que mueren por complicaciones relacionadas con la gripe.

Durante la primera semana de 2018 se confirmaron 7 muertes infantiles más relacionadas con la epidemia de gripe, que supera en gravedad las temporadas 2012-2013 y 2014-2015, años en los que la temporada de gripe alcanzó la categoría más severa.

Según la agencia federal, la actual temporada de gripe está dominada por una cepa de Influenza A conocida como H3N2, para la que la vacuna se ha mostrado menos eficaz que años anteriores. Las autoridades sanitarias han señalado que 2018 es el primer año en más de una década en el que todo el país está lidiando con un gran número de casos de gripe al mismo tiempo.