Así fue la evacuación de Theresa May durante el atentado de Londres mientras la Policía abatía al terrorista

El servicio de seguridad sacó a la primera ministra británica del Parlamento a la vez que la Policía estaba disparando contra el terrorista, por lo que en el vídeo que se ha filtrado sobre este proceso se pueden oír los disparos mientras May es introducida en un coche de paisano.

La primera ministra británica, Theresa May, fue evacuada del Parlamento inmediatamente después de conocerse el atentado en Londres y cuando la persecución contra el terrorista no había finalizado. Según se puede ver en un vídeo que publica 'The Sun', la política fue introducida en un coche de paisano en uno de los patios interiores del edificio

En la secuencia se observa cómo los agentes de seguridad inspeccionan el patio cuando todavía se oyen los disparos de la Policía intentando neutralizar al atacante. De hecho, uno de los encargados de la seguridad de May permanece armado y alerta en todo momento. Además, una voz distorsionada para proteger la identidad del testigo narra lo que está ocurriendo.