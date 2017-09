Asesinan a tiros a una cooperante española de la Cruz Roja en Afganistán

"Confirmamos que un fisioterapeuta español que trabajaba en nuestro centro ortopédico en Mazar ha muerto por disparos", ha asegurado Cruz Roja Internacional en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Un portavoz de la organización ha confirmado a Europa Press que la víctima es una mujer.

"Estamos conmocionados y devastados", ha añadido el CICR, en su mensaje en la citada red social. La prensa afgana ha informado de que la cooperante española ha muerto por disparos realizados por dos hombres armados en el interior del centro sanitario. Según la agencia de noticias Jaama, los dos hombres que le han disparado han sido arrestados.

We confirm that a Spanish physiotherapist working in our ortho centre in Mazar has been shot & killed. We are shocked & devastated.