Alerta policial en un complejo recreativo británico con un posible hombre armado

Agentes de policía del condado de Warwickshire se han desplazado al lugar y han instado a los ciudadanos a que eviten la zona, en un mensaje en Twitter.

Según testigos citados por medios locales, un varón armado con una escopeta habría tomado algunos rehenes en una bolera ubicada en el complejo Bermuda Park, si bien esa información, difundida inicialmente en las redes sociales, no ha sido confirmada de forma oficial.

De acuerdo con algunos testigos, el complejo, en el que hay un cine, una bolera y una área de juegos infantil, se encuentra cerrado por los agentes mientras se esclarece lo ocurrido.

Officers are currently dealing with an ongoing incident at Bermuda Park, #Nuneaton. Please avoid the area.