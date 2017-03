Una alcaldesa de México se despide en Facebook antes de morir: "Decir adiós no es sencillo, no es fácil cerrar los ojos"

La alcaldesa de Cuautitlán, Martha Elvia Fernández Sánchez, falleció el pasado domingo, víctima de un cáncer de hígado que padecía desde hace cuatro años. "La enfermedad me hizo caer en más de una ocasión, pero el colchón de sus afectos y cariño siempre amortiguó de manera efectiva", escribió en su cuenta de Facebook

La alcaldesa de Cuautitlán (México), Martha Elvia Fernández Sánchez, falleció la noche del pasado domingo, víctima de un cáncer de hígado que padecía desde hace cuatro años. "Decir adiós no es sencillo, no es fácil cerrar los ojos y hacer de cuenta que no está pasando nada en mi vida", así comienza el mensaje de despedida de la edil en su cuenta de Facebook.

Según publica el diario Excelsior, el ayuntamiento anunció su muerte en un breve comunicado: "Con gran pena anunciamos el fallecimiento de nuestra Presidenta Municipal, Martha Elvia Fernández Sánchez, a las 20:00 horas. Con su partida nos hereda su gran legado de trabajo por su municipio, admirable por su gran capacidad y vocación de servicio, hoy estará con nosotros y para siempre".

Madre de dos hijos, Monse y Emiliano, y esposa de José Ríos, ha agradecido en su mensaje a todos aquellos que la rodearon durante los años de lucha contra la enfermedad. "La enfermedad me hizo caer en más de una ocasión, pero el colchón de sus afectos y cariño siempre amortiguó de manera efectiva", escribe la alcaldesa.