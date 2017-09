El aeropuerto de Miami estará cerrado hasta que se evalúen daños del huracán Irma

En un aviso publicado en su cuenta de Twitter, las autoridades del aeropuerto señalaron que no están previstos para hoy vuelos comerciales y que solo "algunas aerolíneas" trasladarán por vía aérea personal y tripulaciones con el fin de prepararse para la reanudación del tráfico aéreo. En la misma red social Emilio T. González, director y jefe ejecutivo del Departamento de Aviación del condado de Miami Dade, indicó que el agua ha causado daños "importantes" a las instalaciones del aeropuerto, sin dar más precisiones.

De acuerdo con la página web de la Oficina de Gestión de Desastres de Florida, que publica una lista actualizada de aeropuertos que permanecen cerrados a causa de Irma, los más importantes, como el MIA, el de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el de Orlando, están o totalmente cerrados o sin actividades comerciales. Algunos de estos solo están abiertos para operaciones de emergencia.

Irma tocó tierra en los Cayos de Florida, el extremo suroriental de EEUU, el domingo, tras haber pasado por Cuba y otros países del Caribe como huracán de categoría mayor dejando una estela de destrucción y muerte. El domingo tocó tierra también horas después en Marco Island, un centro vacacional en la costa suroeste de Florida, y después siguió su avance hacia el norte aunque debilitado.

En su boletín de las 02.00 hora local (06.00 GMT), el Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que el huracán Irma se acerca a la ciudad de Tampa, en Florida, en su avance hacia el norte de ese estado, pero pierde fuerza y ha bajado a categoría 1 (de un máximo de 5). El NHC precisó que en el momento de publicar el boletín, Irma se hallaba a unos 30 kilómetros (18,6 millas) de Lakeland y a unos 40 kilómetros (24,8 millas) de Tampa, la mayor ciudad en la bahía del mismo nombre, donde viven unos cuatro millones de personas, en la costa oeste floridana.

También a esa hora, el ciclón generaba vientos máximos sostenidos de 135 kilómetros por hora (83,8 millas por hora), una velocidad menor a la registrada en el boletín previo, emitido tres horas antes hora. Hasta ahora la cifra oficial de muertes causadas por Irma e Florida sigue en tres, aunque algunos medios informan de que han ascendido a cinco en las últimas horas, según sus fuentes.