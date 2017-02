Una adolescente abandona a su hija recién nacida en un pozo del patio de su casa

Una adolescente de 15 años ha abandonado a su hija recién nacida en Argentina sin que su familia ni amigos supieran que estaba embarazada. Una vecina fue la que escuchó los lloros de la pequeña y llamó a la Policía.

El bebé está ingresado en el Hospital de Niños de San Justo, y el parte médico indica que pesa tres kilos y se le ha puesto respiración asistida.

Los agentes encontraron a la recién nacida enterrada viva en un pozo que estaba tapado. Asimismo, descubrieron que los padres desconocían el embarazo de la menor.

"El bebé lloró un rato y después no lo escuché más, no escuchaba tampoco a ningún adulto", expresó la mujer."Estuve una hora sin saber qué hacer, porque no escuchaba adultos y pensé que lo habían abandonado", relata la vecina que salvó la vida al pequeño al diario Clarín.