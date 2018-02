Los abogados de Trump no quieren que testifique por la "trama rusa" ante el Mueller por temor a que se contradiga

El lunes, los abogados del magnate le recomendaron no acudir a una entrevista con el fiscal Robert Mueller, según informó el diario estadounidense 'The New York Times'.

Fuentes citadas por el rotativo indicaron que el equipo legal que asesora al presidente teme que pueda ser imputado por mentir a los investigadores en caso de ser entrevistado con Mueller.

El consejo de los abogados de Trump iría contra la voluntad expresada por el propio mandatario, quien ha dicho públicamente que está "encantado" y dispuesto a reunirse con Mueller como parte de sus investigaciones.

El citado diario señaló que, en caso de que el mandatario se niegue a participar en la entrevista, Mueller podría citar a Trump a testificar frente a un gran jurado, lo que abriría una batalla legal que podría llegar al Tribunal Supremo.

Trump indicó a finales de enero que está dispuesto a hablar bajo juramento con Mueller, que también está investigando si el mandatario incurrió en un delito de obstrucción a la justicia.

A finales de diciembre, el presidente estadounidense afirmó que considera que el fiscal especial le tratará de manera imparcial, reiterando que "no hubo colusión" entre su campaña electoral y las autoridades rusas.