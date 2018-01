Zoido, sobre un posible regreso de incógnito de Puigdemont: "Vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche"

El ministro del Interior asegura que las fuerzas de seguridad del Estado están trabajando para que Puigdemont no pueda entrar de incógnito en España y asegura estar muy preocupado porque "una persona que tiene esa conducta no sabes qué es lo que puede hacer".

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha comentado en 'Un Café con Susanna' la marcha del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Dinamarca.

Se bajara la posibilidad de que la intención de Puigdemont fuese la de ser arrestado para así forzar la delegación de su voto y conseguir ser investido presidente de la Generalitat, algo que para Zoido es llegar a "unos límites insospechados".

"Puigdemont está instalado en una conducta de irresponsabilidad que está llegando a unos límites insospechados", asegura el ministro del Interior, que indica que el Gobierno se limitó a suministrar todos los datos que tenían las fuerzas de seguridad del Estado a la Fiscalía y que esta tomó la decisión de pedir que se reactivara la euroorden.

Respecto a la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que optó por rechazar esa petición de la Fiscalía y no reactivó la euroorden de detención de Puigdemont, Zoido no quiere valorar la decisión del juez y subraya que si esa era la decisión de Puigdemont, "no la va a poder llevar a cabo".

El ministro del Interior considera además que el hecho de que la Fiscalía pidiera una cosa y el juez Llarena no se prestara a ello deja a la vista la división de poderes que hay en el Estado de Derecho.

Zoido comenta también que Puigdemont está en una situación de rebeldía y que "no puede ser él quien determine cómo van a surgir los acontecimientos", pues este viaje a Dinamarca se produce después de que los letrados del Parlament aseguraran que no se puede producir una investidura telemática.

"Lo que tiene que hacer es recapacitar, dejar de estar instalado en el circo y pensar qué es lo que le interesa a todos los catalanes", insiste Zoido, que añade: "Si quiere que se entregue y si no que sea otro el candidato a la presidencia, porque la normalidad institucional hay que recuperarla".

Preguntado sobre la diferencia judicial entre la situación del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y la de Puigdemont, Zoido señala cuando el expresident salió de España "no tenía ninguna restricción y por tanto salió haciendo uso de sus derechos", pero asegura que "la Justicia, sin duda alguna, va a recaer también sobre él".

Respecto a la posibilidad de que Puigdemont aparezca de incógnito en España para presentarse al debate de investidura en el Parlament, Zoido señala que las fuerzas de seguridad trabajan duro para que eso no pueda ocurrir. "Estamos muy preocupados porque una persona que tiene esa conducta no sabe qué es lo que puede hacer y estamos viendo todas las posibilidades que tiene para evitarlo".

Zoido asegura que se trabaja de manera intensa y aunque la frontera es muy extensa, "estamos diseñando un dispositivo para que eso no pueda pasar". "Vamos a procurar que no pueda entrar ni en el maletero del coche", subraya.

En caso de que finalmente Puigdemont fuese investido, Zoido cree que anteriormente se produciría un recurso por parte del Gobierno, "porque la investidura por vía telemática es ilegal" y asegura que el Gobierno combatirá "cualquier actitud ilegal que se produzca".

La aplicación del artículo 155 en los Mossos

El ministro del Interior señala que la convivencia en los Mossos d'Esquadra tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución está siendo muy positiva. "Yo creo que ha dado un buen resultado la medida que se tomó", indica Zoido.

"No podíamos mantener a Trapero", explica el ministro del Interior, que señala que la gestión de los Mossos no fue buena.

El ministro del Interior señala que "hubo en gran parte deslealtad y una actitud pasiva de los Mossos el 1 de octubre cuando las Fuerzas de Seguridad del Estado sufrieron un ataque importante por parte de aquellos que se habían organizado para impedir que cumplieran con su misión".

Preguntado sobre las cargas policiales que se pudieron ver el 1-O, Zoido dice que él cambiaría que "no se hubiera podido utilizar esas imágenes de una manera tan tendenciosa y que los Mossos hubieran cumplido con su obligación".

Para Zoido el problema fue que los Mossos tenían la obligación de haber precintado todos los colegios electorales y haber intervenido todo lo que hubiera en su interior y lamenta que no se hiciera, pues si "se hubieran realizado las tareas, el 1-O no hubiera habido referéndum y no hubiera habido ninguna imagen", señala.

Zoido señala que quien tuvo la culpa de lo que sucedió el 1-O, fue el Gobierno de Puigdemont, que "se empeñó en llevar a un abismo al pueblo catalán".

Respecto a la información que asegura que los Mossos trataron de quemar en un informe en el que la CIA alertaba de un posible atentado en lugares turístico de Barcelona, Zoido señala que el hecho de que una fuerza como los Mossos se dediquen a eso, "demuestra que algo había que hacer en ese cuerpo y que alguna medida había que tomar".

Caos en la AP-6 por la nevada

Este lunes el director de la DGT, Gregorio Serrano, compareció en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión que se hizo durante las fuertes nevadas que dejaron atrapados a miles de conductores en la AP-6.

Zoido defiende la actuación de la DGT y cree que la culpa fue de la empresa concesionaria. "Fueron los responsables, lo comunicaron todo tarde, tomaron malas decisiones", asegura el ministro del Interior, que ha defendido la actitud de Gregorio Serrano, de quien dice "es muy trabajador, muy buena persona y si se sintiera responsable de algo, él hubiera dado el paso".

Recogida de firmas para no derogar la prisión permanente revisable

Los padres de Diana Quer han logrado sumar más de 1,2 millones de firmas para impedir que se derogue la prisión permanente revisable, condena que podría asumir el asesino confeso de la joven madrileña en caso de que se demostrara que hubo agresión sexual.

Sobre esta pena, Zoido señala que le llama mucho la atención esa "obsesión por reformar la prisión permanente revisable", de la que dice "es constitucional y está prevista para casos donde hay una gran gravedad".

Además matiza que "cuando se ve una recuperación por parte del culpable, la pena puede ser revisada". Zoido critica a quienes "están obsesionados porque eso cambie" y se pregunta "¿cuántas Diana Quer hay en España".