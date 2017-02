Zoido pondrá orden en la Policía para que no haya más pendrive sin custodia ni se hable de informes que no aparecen

El ministro del Interior , Juan Ignacio Zoido , ha anunciado este martes que tomará medidas para que miembros de la Policía no vuelvan a mencionar informes que luego, cuando los solicita el ministro, no aparecen. También quiere poner remedio para evitar cualquier duda sobre la cadena de custodia cuando se aporten pruebas como el 'pendrive' del caso Pujol .

Zoido se ha mostrado "sorprendido" por la entrevista en 'El Mundo' de Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía hasta su jubilación en junio de 2016, en la que pidió que se hicieran públicos sendos informes sobre el 11M, el 'chivatazo' del 'caso Faisán' y el asesinato de Marta del Castillo.

"Abogo por que el Estado de Derecho se imponga y estas cosas pasen a la historia", ha comentado el ministro, juez de carrera. Lo que quiere, ha dicho, es que "no se mencionen más informes que luego no aparecen o 'pendrives' sin el refrendo de quien lo custodie". "Lo que se tiene que hacer es no ocultar nada a un juez y decir dónde está y de dónde viene", ha enfatizado al ser preguntado sobre el dispositivo de memoria que ha sido volcado este martes en la Audiencia Nacional.

Zoidoha pedido los informes a los que se refería Pino en la entrevista pero, hasta la fecha, esos documentos no han aparecido, según le ha comunicado la Dirección General de la Policía y el nuevo DAO desde el 31 de enero, el comisario principal Florentino Villabona.

"He pedido que me los traigan y me han respondido que no hay ningún informe", ha comentado Zoido ante las diferentes preguntas de la prensa en relación con este tema. Su contraorden a la Dirección General de la Policía ha sido: "Sigan buscando y, si aparecen, me los traen".

El exalcalde de Sevilla ha desvelado que ya ha hablado con Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, la joven de esta ciudad que fue asesinada en 2009. Sobre el 'caso Faisán', ha explicado que "parece ser que en su día hubo un informe". Al final de su intervención, ha añadido que del mismo se hicieron dos copias. "A ver si me lo traen", ha sostenido.

El informe del 11M que encargó Eugenio Pino después de la sentencia del mayor atentado terrorista en España tampoco ha aparecido. "Todavía no me lo han traído; significa que todavía no lo han encontrado", ha señalado. "Tienen instrucciones concretas para despejar estas dudas y que sigamos todos trabajando", ha aclarado.

Zoido se ha remitido al actual 'jefe' de la Policía, Florentino Villabona, al ser preguntado si barajaba preguntar directamente a la cúpula anterior sobre estos informes, concretamente a Eugenio Pino. "Lo que esté haciendo el DAO para obtener la información, lo sabrá él", ha dicho.