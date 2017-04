Ximo Puig, sobre la corrupción en el PP: "Mientras no se extirpe este cáncer, tendremos un problema para la credibilidad de toda la política"

El presidente de la Comunidad Valenciana critica que el partido no asuma responsabilidades y se sigan sucediendo los casos de presunta corrupción durante meses.

Ximo Puig considera que "el problema" en el PP es que después de "tantos meses malos" no se haya tomado ninguna medida en el partido y no asumen responsabilidades políticas. "El PP en Valencia fue dopado a las elecciones y ha pervertido las propias reglas del juego democrático", ha subrayado en una entrevista en Espejo Público, llamando al partido a que pase por "una cierta refundación" porque los conservadores españoles "merecen un partido limpio", aunque "ha habido demasiada impunidad". En cuanto a la corrupción, ha enfatizado que "mientras no se extirpe este cáncer, tendremos un problema para la credibilidad de toda la política". Asimismo, ha exigido el retorno del dinero a las arcas públicas.

En cuanto a la continuidad de Esperanza Aguirre, el presidente de la Generalitat valenciana considera que ella no debería estar en política desde hace mucho tiempo, mientras que con el Gobierno de Cristina Cifuentes habría que tener prudencia y ver cuál ha sido su implicación en la trama.

En relación a la financiación autonómica, considera que su región sufre "una discriminación objetiva" porque es una de las que tiene mayor potencial económico, pero ha ido perdiendo renta per cápita por la falta de inversión pública. Asimismo, critica que las infraestructuras están pensadas de forma centralizada y, por ejemplo, no hay AVE entre Valencia y Barcelona. En su opinión, también se debe "encontrar una solución" en cuanto al sistema de financiación de las comunidades autónomas. Como la Comunidad Valenciana es la más endeudada respecto al PIB, pide que se haga una "quita" de la que se corresponde a la "infrafinanciación".

Viendo el reportaje sobre el homenaje a Carme Chacón, Puig se ha emocionado y ha alabado que la mujer consiguió que se hicieran amigos "aquellos que no lo eran".