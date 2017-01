Ximo Puig, sobre Sánchez: "Cada uno es responsable de sus actuaciones y limitaciones"

En la rueda de prensa que ha ofrecido en Fitur, adonde ha acudido para visitar los estands de la Comunitat, Ximo Puig ha dejado claro que no es "portavoz" de nadie y que, por tanto, no analizaría ni entraría en detalles sobre decisiones de dirigentes socialistas, en este caso el ex secretario general Pedro Sánchez. En todo caso, ha mostrado su respeto.

Ayer, el anterior líder de los socialistas anunció que la semana que viene iniciará una ronda de contactos con militantes. Hoy ha puesto lugar y fecha de ese comienzo: Sevilla, el próximo día 29.

Lo que sí ha recalcado el president de la Generalitat es que Sánchez, en su gira, se presente o no a las primarias, será bien recibido en la Comunitat, si viaja a ella porque es "tierra acogedora".

"Estaremos encantados de que venga cualquier persona, sea el que sea; estaremos encantados de recibirles con la mayor de las simpatías y de las empatías", ha rematado.