Ximo Puig no acudirá este viernes a la reunión de Ferraz por cuestiones de agenda

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, no acudirá este viernes a la reunión del líder del PSOE, Pedro Sánchez, con los 'barones' territoriales por cuestiones de agenda, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno valenciano.

Pedro Sánchez quiere reunir este viernes en Ferraz a sus 'barones' territoriales, para tener un encuentro privado antes del Comité Federal del sábado, en el que se aprobarán las listas para las elecciones del próximo 26 de junio.

No obstante, desde Presidencia de la Generalitat han explicado que Ximo Puig tiene previsto acudir esta tarde a las 19.00 horas al acto institucional de apertura del evento #Primavera educativa --en el Palau de les Arts--, una iniciativa del Consell que pretende hacer visibles los proyectos educativos innovadores que se llevan a cabo en los centros de la Comunitat Valenciana.

La Ejecutiva nacional del PSPV, encabezada por Ximo Puig, acordó el pasado martes negociar con Compromís y Podemos un 'Acord Valencià' para concurrir juntos al Senado, una propuesta que no ha sido vista con buenos ojos por la dirección de Pedro Sánchez.

Así, el PSOE confía en que Puig frene el pacto con Podemos, ya que, tal y como recordó el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, los pactos del partido con otras fuerzas de ámbito estatal son competencia del Comité Federal, que se reunirá este sábado.

"Lo que no va a hacer nunca es decidir no dar un paso" porque tenga "miedo a que sea que no", dijo este jueves el 'president', quien subrayó: "No he venido aquí a ser cobarde, ni en esto ni en nada".