Xavier Domènech: "Nosotros no vamos a sumar unos votos más a una mayoría independentistas"

El líder de Catalunya en Comú Podem considera que lo principal en Cataluña es "formar un gobierno y recuperar las instituciones" para no seguir con el "bloqueo institucional" y explorar alianzas que vayan más allá de los partidos independentistas. Por ello propone la creación de un gobierno formado por personalidades que puedan representar todas las sensibilidades de Cataluña.

El líder de Catalunya en Común, Xavier Domènech, ha aclarado que desde su partido no están apoyando a los independentistas "para solucionar sus problemas para formar un gobierno".

"Nuestra propuesta no va por el camino de apoyar a los independentistas", subraya Domènech, que explica que "hay una mayoría surgida en las urnas, formada por los partidos independentistas y que tiene como responsabilidad formar gobierno", pero considera que si no pueden hacerlo, habría que "buscar nuevas mayorías".

Domènech considera que lo principal es "formar un gobierno y recuperar las instituciones" para no seguir "bloqueados" y para ello cree que "hay que explorar alianzas más amplias que van más allá de los partidos independentistas".

Cree que lo importante es interpelar a todas las fuerzas políticas y conseguir un "gobierno formado por las más amplias sensibilidades transversales y por personalidades que puedan representar las sensibilidades más amplias, desde el socialismo catalán hasta la lucha por la democracia".

Preguntado sobre si tienen nombres en la cabeza para esta propuesta, Domènech se muestra cauto y explica que lo primero es ver si los partidos independentistas forman o no mayoría y añade que no se puede quemar a nadie antes de que la propuesta de un gobierno de democracia transversal pueda avanzar.

"Tenemos una situación que significa o gobierno transversal democrático de personalidades independientes o más propuestas como Puigdemont y bloqueo y nosotros estamos trabajando para dar soluciones y salidas".

Respecto a si descartan el apoyo a un candidato de ERC y Junts per Catalunya, el líder de Catalunya en Común asegura: "Nosotros no vamos a sumar unos votos más a una mayoría independentistas":

Explica que llevan meses hablando en privado porque su responsabilidad es "abordar diferentes escenarios con diferentes personalidades políticas." y considera que "llevamos mucho tiempo diciendo cosas en privado que no se dicen en público". "Hay más concentración en los problemas que en las soluciones y hay casi un temor a poder salir de donde estamos para hacer avanzar a los catalanes", lamenta.

Respecto a la posición de Ciudadanos en el Parlament, Domènech dice no entender "por qué Arrimadas y Ciudadanos no han dado un paso adelante" puesto que ganaron las elecciones y señala que son ellos quienes viven del 'procés' porque "quien menciona más la palabra independencia en la política catalana es Ciudadanos y parece que ahora lamenta que esté desapareciendo y por eso lo reaviva constantemente", dice. Por ello les pide que "hagan propuestas y que no estén solamente en la crítica".