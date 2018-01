El vídeo sobre Tabarnia en el que está en España pero se separa de Cataluña genera polémica en las redes

CON LA CANCIÓN 'YOU SAY GOODBYE AND I SAY HELLO'

El vídeo, sencillo, parte de la canción "You say goodbye and I say hello" (Tú dices adiós y yo digo hola), de The Beatles, y ofrece en formato vídeoclip, con planos cortos y de poca duración, una mapa de España con Cataluña diferenciada y, dentro de ésta, lo que sus creadores definen como Tabarnia. Y entre datos, peticiones de ayuda, holas a Europa y a España o la petición de un cambio de la ley electoral, se lanzan mensajes como "El populismo crea enemigos".

Este vídeo -que ha cosechado más de 54.000 reproducciones en la cuenta de Twitter de Tabarnia desde el pasado día 14- se presentará esta mañana en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, en Barcelona.

En este acto se expondrán los motivos que han propiciado el origen de esta irónica iniciativa, contraria a la independencia, y sus retos de futuro, un acto en que se llevará a cabo una conexión con "el presidente de Tabarnia en el exilio", que según diferentes fuentes podría ser el dramaturgo Albert Boadella. A la presentación pública asistirá el portavoz de Tabarnia, Jaume Vives, el miembro de "Barcelona is not Catalonia" Miguel Martínez y el escritor Joan López Alegre.