El 69% de los viajeros españoles es incapaz de desconectar de las redes sociales en vacaciones

Por contra, el 19% desconecta totalmente y el 12% no consigue desconectar. El 72% reconoce que lo hacen por placer, mientras que el 26% lo achaca a las obligaciones familiares y el 8%, a las laborales, según los datos recabados por el análisis realizado por esta agencia 'online' tras realizar encuestas a más de 1.265 consumidores.

El informe analiza el alcance del denominado 'Digital Detox', que promueve la administración equilibrada de tecnología y los momentos de desconexión que evitan el estrés del viajero, optando por desconectar en destinos que se erigen como paraíso 'tech free' o libre de tecnología.

Los resultados del estudio muestran que los turistas no asocian necesariamente los viajes detox con la desconexión digital. Para el 77%, significa relajación y descanso; para el 54%, conexión con la naturaleza; para el 52%, conexión con uno mismo; y, en cuarto lugar, desconexión tecnológica (47%).

Otros lo asocian con el ejercicio, la meditación o el yoga, la pérdida de peso y dejar de fumar. Tampoco es un concepto que vinculen directamente a la alimentación: un 23% asegura que su dieta incluso empeora cuando desconectan en vacaciones, quizás por eso el 25% se pone a dieta a la vuelta.

En lo que se refiere a la compañía, el 57% de los encuestados haría un viaje detox con su pareja, mientras que el 42% prefiere hacerlo solo, el 23% con un amigo y el 19% con varios.

Los destinos urbanos son los preferidos para desconectar por el 56% de los encuestados, seguidos por los rurales (55%) y los viajes de relax a un spa en la montaña, balneario, etc. (54%). Los de aventura (33%) y los cruceros (21%) son algo menos populares pero los viajes por carretera son los que se encuentran en último lugar (12%).

Un 22% de hombres frente a un 18% de mujeres desconecta totalmente en vacaciones, hasta el punto de apagar el teléfono, no meterse en Internet ni usar WhatsApp o redes sociales y no revisar el correo. Los que permanecen 'on', lo hacen por trabajo y familia en un porcentaje superior a ellas (12% vs 7% y 28% vs 25%), mientras que las mujeres lo hacen más por placer.

Las diferencias de género se hacen notar también en los destinos. Así, mientras ellos prefieren las escapadas urbanas a destinos europeos, nacionales o internacionales (63% vs 53%), ellas se inclinan por las rurales (55% vs 53%) o ir a un spa / balneario (57% vs 46%). Los destinos de aventura a países exóticos como Costa Rica, India o Brasil son una buena opción para ambos sexos (33% hombres y 34% mujeres) y lo mismo sucede con los cruceros.