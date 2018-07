Urdangarin sondeó nuevos proyectos en la Generalitat Valenciana tras dejar Nóos

Iñaki Urdangarin citó a dos consellers de la Generalitat Valenciana para conocer los proyectos "que pudieran ser de su interés" en noviembre de 2007, veinte meses después de abandonar Nóos y cuando esa entidad ya no tenía ninguna relación con esa administración, ha explicado exvicepresidente Vicente Rambla.

El entonces vicepresidente ha testificado en el juicio de Nóos que fue citado junto a la entonces consellera de Cultura y Deportes, Trinidad Miró, para una comida en un hotel de Castellón al que el marido de la infanta Cristina acudió acompañado de su antiguo socio Diego Torres.

"Era una persona que había tenido una relación más o menos fluida con la Comunidad Valenciana, tendrían interés en seguir manteniendo esa relación", ha declarado Rambla, quien ha asegurado que ese encuentro no tuvo ningún resultado práctico.

Aunque él acudió al encuentro porque lo proponía un miembro de la Familia Real, el exvicepresidente ha señalado que el entonces duque de Palma actuaba en aquella comida "como consultor y como experto".

"A mí me dijeron que venía el duque de Palma", ha manifestado después, también en calidad de testigo, la exconsellera Trinidad Miró, que no ha dado ningún detalle sobre el contenido de la reunión. "No recuerdo absolutamente nada", ha justificado.