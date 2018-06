Urdangarín será el único ocupante del módulo masculino de la cárcel de Brieva y no interaccionará con ningún preso

Urdangarin pasa sus primeras horas en la prisión de Brieva en la que ha ingresado voluntariamente para cumplir su condena por el caso Nóos . Es un centro penitenciario de mujeres, aunque dispone de un módulo complementario donde cumplió condena el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Iñaki Urdangarín será el único ocupante de una de las cinco celdas del módulo masculino de esta cárcel de mujeres y no tendrá relación con ningún preso.

El portavoz de prensa del sindicato de prisiones CSIF, José Manuel Couto, ha precisado que la elección de Brieva ha respondido precisamente a ese aislamiento que consigue en esa cárcel.

Couto destaca que al ser el único ocupante de una de las cinco celdas del módulo masculino no tendrá relación con ningún preso, sólo con los funcionarios. Asegura que no va a correr ningún peligro, "es un módulo exclusivo para él, estará completamente solo y no tendrá ninguna compañía indeseable".

Una prisión que también lo aleja de la exposición pública en entradas y salidas por su complicado acceso