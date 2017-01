Uno de los detenidos por la paliza a una joven en Murcia formó parte de la lista de Ganar Cehegín

En concreto, formó parte de la lista como número 9, aunque la candidatura no obtuvo al final representación en la Corporación municipal, según ha confirmado a Europa Press el portavoz de IU-Verdes en la Región de Murcia, Pedro Jesús Camacho, quien ha querido aclarar que el individuo no forma parte de IU sino que concurrió como "independiente".

"Concurrió a título personal y no formaba parte de IU ni ha formado parte a posteriori", ha señalado Camacho, quien ha afirmado que Izquierda Unida no tiene "ningún contacto con él", al tiempo que ha mostrado su rechazo y condena a la agresión. "En ningún caso la persona mencionada es afiliada a IU ni forma parte de la asamblea municipal de IU-Verdes Cehegín", ha insistido.

En este sentido, Camacho ha recordado que IU ya denunció públicamente en 2015 junto a otros 57 organizaciones sociales y políticas que se estaba registrando un "auge de la violencia de grupos neonazis en Murcia que estaba siendo respondida con pasividad por parte de la policía y de las administraciones" y que podía dar lugar a "una espiral de violencia".

"Esto nos está dando la razón", ha señalado Camacho, quien ha llamado al conjunto de las autoridades "a actuar al respecto y acabar con las agresiones por motivos de odio, xenofobia, homofobia o de cualquier tipo de discriminación social, de las que también esta formación ha sido víctima".

IU-Verdes, en un comunicado, ha señalado que "está expectante como un miembro más de la sociedad civil, pero en ningún caso tiene que ver en lo más mínimo con los citados hechos". El citado individuo "formaba parte de una candidatura que era de carácter vecinal, en la que IU-Verdes participó como un actor más de la misma".

Por su parte, IU Cehegín ha mostrado su "total y absoluta repulsa" a los hechos producidos este fin de semana en las puertas del pub en Murcia. "Desde nuestra formación siempre hemos estado y estaremos en contra de todo tipo de actitudes violentas, y nunca ampararemos ni justificaremos actos de este tipo", tal y como ha señalado esta formación política en un comunicado.

Y ante los "rumores" que apuntan, a que uno de los detenidos por la Policía Nacional, formó parte en su día, de una candidatura de confluencia en IU, esta formación quiere dejar claro que, de confirmarse, "nada tenemos que ver con la actitud individual de alguien que está totalmente desvinculado de nuestro partido y en el que nunca estuvo militando".

El portavoz de IU Cehegín, José Santos, ha corroborado que el detenido "no tiene nada que ver con Izquierda Unida, ni ha militado ni ha estado vinculado con la formación nunca". Así, ha confirmado que formó parte de la candidatura Ganar Cehegín, pero ha puntualizado que se trataba de una fuerza de confluencia que él integró como independiente.

Santos ha señalado que el detenido, que tiene unos 21 o 22 años y forma parte de un grupo de música, es natural de Cehegín, pero que en el municipio "no tiene fama de ser violento".

"Esta persona no represente ni la esencia, ni los valores de IU-Cehegín, ni por supuesto su comportamiento es compartido, por la muchas personas que forman y han formado parte de nuestras siglas a lo largo de nuestra historia", señala la formación política.

Por tal motivo, IU Cehegín ha manifestado nuevamente su "más absoluto rechazo a la violencia, venga de donde venga, y lo decimos desde un partido y unas siglas, que en los últimos tiempo hemos sufrido en nuestra región, varios ataques y agresiones personales, de grupos violentos simplemente por razones ideológicas". Por ello IU Cehegín destaca que "siempre hemos defendido y lo vamos a seguir haciendo, nuestras posiciones políticas con razonamiento, argumentos y dialogo". S

Cabe destacar que la joven agredida, de 20 años, resultó herida con rasguños y un diente roto tras recibir una brutal paliza en la noche del sábado al domingo en la puerta de un pub de la zona de las tascas de Murcia a manos de una decena de encapuchados, pertenecientes presuntamente a un grupo de extrema izquierda.

De momento, la Policía Nacional ha detenido a siete de los supuestos agresores, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más arrestos. Cuatro de los siete detenidos han sido puestos en libertad, advertidos de que pueden ser requeridos por la autoridad judicial, y tres han pasado esta mañana a disposición judicial.

Los hechos tuvieron lugar a la 1.00 horas del pasado domingo, 22 de enero, cuando la joven estaba fumando un cigarrillo en la puerta del pub, situado en la calle Santa Quiteria de Murcia y, según relató la propia víctima, fue asaltada por un grupo de una quincena de personas de estética 'skin head' antifascista a los que no conocía.

La agresión podría deberse a rencillas políticas, según fuentes de la Policía Nacional, que afirman que los detenidos, a los que se les acusa de los delitos de lesiones y contra los derechos fundamentales, pasarán a disposición judicial previsiblemente este martes.

Igualmente, según fuentes próximas, el joven podría pertenecer al grupo musical Sistema Kadaver, de Cehegín y Caravaca cuyo único objetivo es "la patada contra el sistema establecido a través de nuestra música", según reza en la cuenta de Twitter.

La letra de una de sus canciones comienza profiriendo insultos graves al sistema y a los políticos y sus "rameras", cuyo único lema es "trabaja y calla". "La democracia se convierte en carnavales y no me callo, no me sale de mis putos huevos, porque se llenan los bolsillos con la dignidad de un pueblo", dice la canción.

Otra de las canciones del grupo indica "Joder que bien la derecha me penetra por última vez, joder que bien, a la izquierda se la suda mi fin de mes, joder que bien el problema es del que vota ..., ...los sumisos vuelven a correr, ...".

"...Ya no me hace ni puta gracia el sistema de mercado, ni las gaviotas ni las rosas, cada cual más desgraciado, políticos ... de tu pasta se han forrado, serán dueños del destino cuando te hayas despertado".