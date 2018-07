El tribunal del Nóos aplaza a la sentencia la decisión sobre mantener a Manos Limpias en la acusación

La presidenta del tribunal que juzga el 'caso Nóos', Samantha Romero, ha explicado que hay que esperar a conocer la sentencia en el caso que investiga Manos Limpias por lo que esta podrá seguir ejerciendo la acusación popular. La petición de expulsión la había pedido la defensa de Diego Torres , mientras que los abogados de la infanta Cristina no eran partidarios de expulsar a Manos Limpias del proceso.

Se da la circunstancia de que el abogado de la Infanta Cristina se opuso a la pretensión del letrado a pesar de que Manos Limpias es la única acusación que ejerce acciones penales contra la exduquesa.

El aluvión de críticas hacia el papel de Manos Limpias llevó este miércoles a la presidenta del tribunal, Samantha Romero, a exigir "rigor" puesto que "no hay una sentencia firme contra nadie" en el marco de las investigaciones de la Audiencia Nacional contra Ausbanc y el sindicato por presuntas extorsiones a entidades bancarias. "Hay que respetar el principio de presunción de inocencia", espetó.

"A los juristas hay que exigirles rigor. Parece que lo importante no es lo que sucede en esta sala, y eso no se puede tolerar. No tenemos una sentencia firme contra nadie y la presunción de inocencia lo es para todos los ciudadanos", incidió Romero.