Teresa Rodríguez denuncia haber sufrido una "agresión sexista" por parte de un empresario

Teresa Rodríguez explicó que, en un acto de la Cámara de Comercio de Sevilla, un empresario la violentó: "Se abalanzó sobre mí y con un empujón me amordazó la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio". El empresario ha admitido que "estaba ebrio" y ha asegurado que se ha pasado "siete pueblos".

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que ha emprendido acciones legales contra el empresario Manuel Muñoz Medina, director general de Guadarte, por una supuesta "agresión" machista al abalanzarse sobre ella y simular besarla. Rodríguez ha relatado en su página de Facebook que el pasado martes acudió a la Cámara de Comercio de Sevilla para asistir a un acto al término del cual, cuando se disponía a marcharse, una trabajadora de la entidad le dijo que el presidente de la misma, Francisco Herrero, le quería "enseñar las instalaciones".

Según ha detallado en el escrito "Ninguna agresión sin respuesta", Rodríguez respondió que debía marcharse, pero ante la insistencia decidió subir a excusarse ante Herrero a la primera planta del edificio, donde se encontraban reunidos varios hombres, "presumiblemente empresarios socios de la Cámara de Comercio".

Tras saludar a Herrero y excusarse por su marcha inmediata, la dirigente de Podemos se dispuso a irse cuando dos hombres que dejaban la reunión le salieron al paso y uno de ellos "directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio", ha escrito Rodríguez.

Se sintió "humillada, ultrajada y con deseos de salir de allí"

La líder andaluza de la formación morada ha añadido que el empresario presumió de conocerla al haberla visto en la tele y ha detallado que se sintió "humillada, ultrajada y con deseos de salir de allí", antes de lo cuál el hombre le entregó una tarjeta corporativa en la que figuraba su nombre y su cargo. Rodríguez ha denunciado que la única que reaccionó fue la trabajadora que la acompañaba y que el presidente de la Cámara de Comercio "se limitó a seguir la broma" mientras otros tres hombres "ríen por una situación que me resulta humillante y degradante", ha relatado, por lo que abandonó las instalaciones "impactada y ofendida".

En su escrito la dirigente de Podemos ha señalado que el único lugar en el que la han agredido de esta forma "ha sido precisamente en un entorno institucional como este" y ha cursado una queja en la Cámara de Comercio que su presidente respondió reconociendo los hechos y pidiendo disculpas por no haber reaccionado de otra manera.

"Es una obligación no dejar pasar actos de este tipo por su claro cariz sexista y por formar parte de lo que consideramos violencias machistas. Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y es por ello que lo hago público", ha concluido.

El empresario dice que estaba ebrio y que se pasó "siete pueblos"

El empresario Manuel Muñoz ha admitido que "estaba ebrio" y ha asegurado que se ha pasado "siete pueblos". En declaraciones al diario El Independiente.com, Muñoz ha calificado el incidente denunciado por Rodríguez como una "broma desafortunada" y ha subrayado que se siente "totalmente avergonzado". "Posiblemente mi mujer o la suya también habrían reaccionado de la misma manera que ella", ha reconocido.

Muñoz ha relatado que después del último pleno de la Cámara de Comercio de Sevilla, del que es vocal, los miembros tomaron "unas copitas" en la sede de la institución como es costumbre en vísperas de las fiestas navideñas. El empresario ha indicado que llevaba dos meses sin probar el alcohol por recomendación de su médico, ya que el próximo 15 de enero se someterá a una intervención quirúrgica. "Se me fueron los cables. Hice eso como me podía haber vestido de payaso y haberme subido a una silla", ha señalado Muñoz, quien ha asegurado que si tiene que ir a Cádiz a pedir perdón a Teresa Rodríguez irá.

El presidente de Guadarte ha referido que esperará a que pasen estos días de fiesta para pedirle perdón a la secretaria general de Podemos en Andalucía, que se ha quejado ante la institución cameral y ha anunciado acciones legales por este incidente.