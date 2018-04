Tenso rifirrafe entre Esperanza Aguirre y Gabriel Rufián a cuenta de los CDR

en la comisión parlamentaria en el Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP

Los Comités de Defensa de la República de Cataluña, los llamado CDR, se han colado en la comisión parlamentaria en el Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP. Han comparecido Ignacio gonzález y Esperanza Aguirre, pero ha sido esta última la que ha sacado el asunto a colación al ser interpelada por el diputado de ERC Gabriél Rufián. Aguirre le ha dicho a Rufián que "es una lástima que no me preguntes por las detenciones de los CDR porque tenía preparada un contestación", a lo que éste ha contestado "me lo imagino, usted es del comité de defensa del Ibex 35", y Aguirre ha respondido "yo soy comité de defensa de la Constitución y usted de la república y resulta que les han detenido por terrorismo".