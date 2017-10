La CE no ha tenido contactos con Puigdemont pese a su presencia en Bruselas

Según la portavoz de la CE, portavoz Mina Andreeva

La Comisión Europea (CE) no ha mantenido contactos con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont desde que este llegó a Bruselas el lunes, indicó una portavoz comunitaria. "No, no es el caso", dijo la portavoz Mina Andreeva durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario preguntada sobre si la institución había tenido contactos con el exjefe del Govern en las últimas 24 horas.