Suspendida la declaración de los acusados en el juicio por la supuesta violación grupal en Sanfermines por el ruido de una concentración

La suspensión se ha decretado pasadas las 12 horas. En ese momento ya había declarado uno de los acusados e iba a comenzar la declaración del segundo.

En la calle se han concentrado unas 200 personas con una pancarta en la que se lee '`No es no! Justicia' y algunos de los manifestantes portan carteles en los que se lee 'Juicio a los imputados, no a la víctima'. Además, están gritando "yo si te creo" o "venimos en manada".

El abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, ha considerado "increíble" que se autorice esta concentración durante el juicio y ha considerado que se podría haber hecho "antes o después".