Susana Díaz: "Todos nos lo tenemos que hacer mirar"

Díaz ha dicho a los periodistas: "Es un fracaso; España no se merece esto y los ciudadanos de este país tampoco; es tanto como decirle a la gente: Oiga, usted ha votado, pero lo que ha votado no sirve y tiene que volver a votar porque no soy capaz de darle a España un Gobierno".

Preguntada sobre la intervención en el proceso negociador del líder socialista, Pedro Sánchez, Díaz ha señalado que "nadie puede cuestionar que ha sido la persona que más ha intentado darle a España un Gobierno; y esa generosidad le ha faltado a otras fuerzas políticas".

Sobre Sánchez ha añadido que "ya anunció ayer, como secretario general, que abriría un proceso de elección de candidato que yo respeto y que cuando llegue el momento, si les parece, pues ya me preguntan".

Ante la insistencia de los periodistas sobre cuál será su papel en ese proceso, la presidenta andaluza ha contestado: "Yo no estoy ahora mismo en nada que no sea el trabajo en Andalucía y en eso tengo puesto todo mi esfuerzo y tesón diario".

Sobre las próximas elecciones ha señalado que "para gobernar España lo que hay que hacer es ganar las elecciones por parte del Partido Socialista, porque ha demostrado que es el único que quiere de verdad transformar este país".

Díaz ha asegurado que los socialistas andaluces, antes de las elecciones generales, van "a salir como siempre, a ganarlas" y ha asegurado que "para desalojar al PP, para desalojar a un presidente que ha hecho tanto daño algunos se entretienen demasiado en peleas de salón, en teatro, en postureo en intercambio de sillones; al fin y al cabo en decisiones de cómo reparten el poder y España se merece bastante más que eso y el Partido Socialista tiene que salir a ganar para que esto no vuelva a pasar".