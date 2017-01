Susana Díaz dice que "ahora no toca" hablar de liderazgos

Susana Díaz ha hecho estas escuetas declaraciones a los periodistas antes de clausurar las jornadas con las que la agrupación del PSOE de Alcalá de los Gazules (Cádiz), un emblemático bastión del socialismo andaluz, celebra su 130 aniversario. A su entrada a este acto, que se ha celebrado en la misma jornada en la que Pedro Sánchez anunciaba su candidatura a liderar el PSOE en un encuentro con militantes en Dos Hermanas (Sevilla), Díaz ha evitado responder si dará el paso para presentarse como candidata a la secretaría general del PSOE ante una nube de cámaras y periodistas que trataban de preguntarle.

Al salir del acto, Susana Díaz ha conocido el anuncio de Pedro Sánchez y al ser preguntada por él, ha declinado realizar ningún tipo de declaración y se ha marchado con rapidez acompañada de su equipo. La líder del PSOE andaluz no ha hecho ninguna referencia a la carrera por la secretaría general del PSOE durante su intervención en la clausura de la jornada de conmemoración del 130 aniversario de la fundación de la primera agrupación socialista rural del país.

La secretaria general del PSOE-A se ha centrado en insistir que el PSOE necesita ahora "recuperar la confianza" porque "hace nueve años que no ganamos las elecciones de nuestro país". Díaz ha reivindicado la responsabilidad del PSOE de Andalucía para que el partido pueda volver a tener la confianza de los ciudadanos y ganar las elecciones.

"Estamos aquí para ganar a la derecha y volver a gobernar este país, igual que estamos gobernando en Andalucía", ha afirmado. Ha recordado que el PSOE perdió las elecciones en esta comunidad "por primera vez" en 2012 y que en apenas tres años recuperó la confianza porque "nos unimos, porque pensamos en la gente, porque reconocimos errores y sacamos pecho de los aciertos".

"Los socialistas de España muchas veces dicen 'si en Andalucía en España son capaces de tener la confianza mayoritaria de los ciudadanos, ¿quién ha dicho que este partido no puede volver a ganar las elecciones en España?'". Tras destacar la "hoja de servicios" del PSOE en la historia de España, ha subrayado que el partido debe hacer "honor" a su historia. "El PSOE necesita ser mucho PSOE, más PSOE que nunca, que no nos disfracemos de lo que no somos, defensores de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad", ha afirmado.

Díaz ha defendido las recientes decisiones del partido a pesar del coste interno que ha tenido para el PSOE. "Es el peaje que hemos pagado por proteger la Democracia", ha afirmado. También ha abogado por reivindicar la unión de los socialistas y ha subrayado que "en todas las familias se discute, pero cuando se hace entre compañeros después se sale fortalecido".

"Hay que poner en valor que somos compañeros, que corremos la misma suerte, que si a uno le va bien a todos nos va bien, empezamos a alegrarnos si otro socialista gana y que nos duela si pierde". "Estoy convencida de que nos vamos a levantar muy pronto, de que muy rápido vamos a estar en disposición de ganar las elecciones, pero para ello es importante saber de donde venimos y por que estamos aquí porque eso nos va a dar seguridad y firmeza para no cometer errores".

La secretaria general del PSOE-A ha pedido "huir siempre de los líderes que no quieran rendir cuentas con nadie, porque eso nos lleva al caudillismo". "Cuando veo a Trump hablar en nombre de la gente, que a él no le interesa que ningún partido le controle. ¿No os suena esa música?". "No nos van a acomplejar los que traen soluciones fáciles", ha dicho refiriéndose a Podemos ya que "cuando han tenido que estar a la altura no han estado", ha sostenido.

Además, Susana Díaz ha sostenido cuando critican que el PSOE "se ha equivocado mucho": "Si por supuesto, pero quien no hace nada no se equivoca". "Los socialistas no vamos a ir detrás de la pancarta para galopar sobre el sufrimiento de los ciudadanos, vamos a buscar su confianza para, desde las instituciones, hacer que vivan mejor", ha apostillado. "Somos socialistas orgullos de un partido centenario", ha reivindicado Susana Díaz en un escenario tan emblemático para el PSOE como Alcalá de los Gazules, en un acto al que han asistido unas 300 personas.