Soraya Sáenz de Santamaría dice que Puigdemont intenta "limpiar" su imagen de radical

afirma que no pasará por encima de la legalidad

En los pasillos del Senado, Sáenz de Santamaría ha quitado valor a la oferta de Puigdemont de reunirse "hoy o mañana" con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para negociar la fecha y los términos del referéndum, algo que ha atribuido a una "estrategia de comunicación" del presidente de la Generalitat.

En su opinión, está "contrastado por todo el mundo" que Puigdemont "se ha instalado en la radicalidad" y "vistos los resultados cosechados" ahora "está tratando de limpiar esa imagen". Ha recordado que el propio Rajoy ya le dijo en su día que podían hablar "cuando quiera y donde quiera" pero, ha advertido, "lo que no puede ser es lo que quiera, porque el referéndum no se puede pactar ni se puede negociar porque va contra la ley".

El presidente de la Generalitat también ha dicho hoy que "evidentemente" no piensa apartarse de su cargo porque así lo decida el Tribunal Constitucional, algo con lo que según Sáenz de Santamaría confirma que se quiere "colocar por encima de la ley". "Ningún ciudadano y menos los gobernantes están por encima de la ley", ha subrayado, al tiempo que ha hecho ver la contradicción que a su juicio supone que por un lado desde el Govern ofrezcan diálogo para "tratar de matizar su radicalidad" y por otro quieran situarse por encima de la ley.

"A nadie le quepa la menor duda de que el Estado de derecho, con toda su fortaleza, repondrá el cumplimiento de la legalidad", ha reiterado.

Por otro lado, la vicepresidenta ha afirmado que no le cabe "ninguna duda" de que los Mossos d'Esquadra cumplirán con las órdenes de la Fiscalía de Cataluña para requisar las urnas que pretendan usarse en la consulta independentista del 1 de octubre. "Todo el mundo está sujeto a la ley y a las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía, y yo creo que las fuerzas de seguridad del Estado -no me cabe ninguna duda- estarán siempre del lado de la legalidad", ha proclamado.