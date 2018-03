Javier Solana, en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE: "No estoy contento con mi partido"

INVITA AL PSOE A "ESTAR UNIDO PENSANDO EN EL FUTURO"

El ex secretario general de la OTAN y ex Alto Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Javier Solana, ha admitido este viernes en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE que no está contento con su partido en la actualidad y ha criticado específicamente la decisión de la actual dirección de abandonar la subcomisión parlamentaria que buscaba un pacto educativo.