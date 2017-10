Los sindicatos de la Policía anuncian acciones contra los mossos por su escandalosa actuación

En un comunicado conjunto, los cinto sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP, SPP y ASP- dan su apoyo y reconocen el trabajo de los agentes de la Policía Nacional que con "proporcionalidad" han dado respuesta al mandamiento judicial de incautar todo el material electoral para que no se celebrara el referéndum. Sobre el papel de los mossos, los sindicatos lo califican de "escandaloso". "No solo han evitado cumplir lo ordenado por el Tribunal Superior de Cataluña sino que han actuado con vergonzosa ligereza, cuando no obstruccionismo e incluso manipulando datos sobre centros de votación", añaden.

Por ello, las organizaciones sindicales anuncian acciones legales para exigir la asunción de responsabilidades a Trapero y su equipo directivo y de todos los mossos que han aparecido hoy en distintas imágenes "dificultando" el trabajo de la Policía y la Guardia Civil o "actuando con clarísima falta de apego a las órdenes judiciales".