Serrat asegura que el 'procés' está en un "callejón sin salida" y que es la "feria del disparate"

Serrat ha sido preguntado acerca de si ya ha superado "la resaca" de estos últimos meses de intentos de independencia catalana, a lo que ha respondido que "no, porque sigue la fiesta". "El independentismo está en un 'cul de sac' (callejón sin salida), pero eso no significa que se haya acabado, porque ha existido, existe y existirá", ha añadido.

El cantante catalán ha explicado cómo, a su entender, las formaciones como ERC pretenden "retirar la bolsa y esperar otro tiempo para seguir" con el 'procés', mientras que JxC y la CUP "tienen la pretensión de llevar a la investidura a Puigdemont, quien está siendo intransigente" con su pretensión de ser presidente de Cataluña. "No está dispuesto a renunciar", ha criticado.

Asimismo, preguntado por Tabarnia, la ha calificado de "performance muy del estilo de su honorable president", Albert Boadella. "Es un acto satírico que está en su forma de entender el teatro: la dramaturgia está en la vida, él la saca a la calle y hace este espectáculo", ha señalado.

Serrat ha defendido haber elegido la presentación de esta gira en Madrid y no en Cataluña porque "es el sitio que me han propuesto", pero no se debe a ninguna otra razón. "También actúo antes en Madrid que en Barcelona, pero es que allí no había espacio hasta diciembre. No existe otra razón por mi parte ni se debe a restricciones de nadie", ha aclarado.

El cantautor es consciente de que "uno no puede dejar de dar su punto de vista como personaje público" sobre determinadas cosas, aunque eso conlleve que "quien tiene otra visión del relato crea que eres indeseable por decirlo". "Pero yo he hecho siempre lo que quería hacer y si echo la vista atrás noto cariño y compasión", ha apuntado.