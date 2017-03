De la Serna reitera que la subrogación por ley de estibadores no es posible

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna , ha insistido en que la subrogación de los trabajadores de la estiba por ley no es posible y no lo permite la Unión Europea, y ha instado a los sindicatos y a la patronal a firmarla en un acuerdo de negociación colectiva si tienen voluntad para hacerlo.

"Aunque quisiéramos, no podríamos, porque la Comisión Europea no permite que se obligue a las empresas a contratar a trabajadores por ley", ha dicho el ministro en los pasillos del Congreso, tras mostrar su sorpresa ante la petición de los estibadores. Según el ministro, "la única explicación posible para volver a plantearlo es que sigamos todo el mundo como estamos, y esto no puede ser".

En este sentido ha puesto como ejemplo el sector del transporte o de la hostelería, donde las empresas no pueden contratar por ley. De la Serna ha insistido en que la subrogación del empleo la pueden firmar patronal y sindicatos en la próxima reunión del jueves en el marco de la negociación colectiva, y ha advertido de que "el tiempo se agota y es necesario que se den pasos firmes".

"No podemos castigar a los españoles a pagar millones de euros por no querer llegar a un acuerdo en los términos en los que se puede llegar si hay voluntad para aun acuerdo", ha incidido. El ministro también ha explicado que la solicitud de un régimen laboral especial en los centros portuarios de empleo tampoco es posible porque no lo permite la Comisión Europea y supone una restricción.

Ha recordado que no pueden diferenciarse de lo que es una ETT (empresa de trabajo temporal), y "esto lo tienen por escrito los sindicatos por la CE", al tiempo que ha negado el planteamiento que hacen los estibadores sobre la formación de acceso al empleo. De la Serna, ha indicado que a falta del informe de los servicios jurídicos del Gobierno, los sindicatos de nuevo plantean una restricción y un control de acceso al empleo que vuelve a limitar la capacidad que tienen las empresas para contratar. "Esto ha sido reiteradamente denegado por la CE", ha subrayado.

De la Serna ha señalado que las partes pueden llegar a un acuerdo este jueves "si se quiere" y que si no se alcanza, es responsabilidad de los empresarios y sindicatos."La oferta del Gobierno es extraordinariamente ambiciosa y generosa y en este país no hay ningún sector que tenga una oferta como la presentada por el Gobierno", ha añadido.