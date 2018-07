El secreto sumario marca las primeras declaraciones por el caso de corrupción en Granada

El secreto de sumario en la causa por una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Granada ha marcado el primer día de citaciones, en el que han declarado el único de los investigados que no fue detenido y el presidente de Constructores y Promotores, Enrique Legerén, que ha recalcado su tranquilidad.

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha iniciado los nueve días previstos de declaraciones con la de un particular, el único de los 17 investigados que no fue detenido el pasado 13 de abril y que no es ni funcionario municipal ni empresario.

El secreto en las actuaciones ordenado por la juez instructora de la causa ha marcado dichas declaraciones, por lo que los dos citados han rehusado explicar ni las preguntas que les han realizado ni los delitos por los que están siendo investigados.

Tras la primera declaración, que ha durado poco más de media hora, ha comparecido el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, Enrique Legerén, que ha recalcado su tranquilidad y la predisposición a colaborar con la juez y las fuerzas encargadas de la investigación.

Legerén, que a preguntas de los periodistas ha aclarado que no declaró en sede policial, ha detallado que se toma la instrucción con "resignación cristiana", ha subrayado su total tranquilidad y ha apuntado que al haberse declarado el secreto sumarial no puede detallar la línea de las preguntas que le han realizado.

Ha adelantado además que colaborará con la instrucción en nombre de las empresas a las que representaba y que desconoce los cargos que se le podrían imputar de la decena de posibles delitos avanzada por fuentes judiciales, entre ellos cohecho, fraude, asociación ilícita, estafa, prevaricación, tráfico de influencias, malversación o falsedad.

Fuentes judiciales han confirmado que las declaraciones de hoy han sido grabadas y Legerén ha explicado que la juez instructora no ha tomado ninguna medida cautelar sobre él tras algo menos de media hora de comparecencia.

En la causa, por la que fueron detenidos el ya exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la exedil de Urbanismo Isabel Nieto, se investiga a otras quince personas entre las que se incluyen responsables del equipo de Urbanismo del Ayuntamiento granadino y empresarios.

Las declaraciones continuarán mañana con dos citados por día ordenados de menor a mayor relevancia en la causa investigada y se extenderán hasta el 12 de mayo, fecha en la que está citado únicamente Torres Hurtado, que comparecerá un día después que Nieto y que la secretaria general del Ayuntamiento, investigada también en la causa.