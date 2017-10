El secretario general de UGT: "En ningún caso avalamos la declaración unilateral de independencia"

"No se trata de una huelga general laboral, sino que es un paro político", matiza Pepe Álvarez, que prefiere llamar a la jornada de este martes "paro de país".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que la huelga en Cataluña es un "paro de país" porque "no se trata de una huelga general laboral, sino que es un paro político". Por ello, entiende que no se trata de un paro de 24 horas y que cada uno expresará del modo que le parezca más adecuado su desacuerdo "con los acontecimientos que se vivieron el 1-O". En cualquier caso, matiza que "a esto no se le puede llamar una huelga general".

En este sentido, ha aclarado que desde el sindicato que lidera "en ningún caso avalamos la declaración unilateral de independencia" y no se van a adherir "a la convocatoria de huelga".