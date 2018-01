Santamaría dice que "el camino que tiene que seguir Puigdemont es el camino del Tribunal Supremo"

El Gobierno decidió el pasado viernes plantear un recurso ante el Constitucional a la propuesta de investir este martes a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Tras seis horas de reunión, el TC decidió suspender cautelarmente la investidura de Puigdemont si se hace de forma telemática o delegada.

Tras esta decisión, Soraya Saénz de Santamaría ha asegurado que desde el Ejecutivo "iremos recurriendo todo lo que se vaya produciendo, pero hay unas medidas cautelares clarísimas que dicen tres cosas: la primera es que no puede haber una investidura telemática y no se puede hacer ese pleno sin la presencia física del candidato. En segundo lugar ese candidato, el señor Puigdemont, no puede acudir a ese pleno sin ponerse antes a disposición de la justicia y en tercer lugar no caben ni votos telemáticos ni delegados de los que se encuentran huidos de la justicia".

Además, la vicepresidenta ha manifestado que ponerse a disposición judicial "es el camino que tiene que seguir Puigdemont, el camino del Tribunal Supremo". La ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ha calificado de "buena noticia" la respuesta del TC. "Creo que es una buena noticia para la justicia y para los españoles de bien que cumplen la ley y que les sonroja ver como otros se la saltan alegremente".