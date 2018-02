Santamaría apela a ERC y a Torrent a facilitar "un president que pueda serlo"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , ha apelado a la responsabilidad de ERC y del presidente del Parlament, Roger Torrent , para que haya "un presidente de la Generalitat que pueda serlo" y un Govern efectivo, legal y legítimo preocupado por Cataluña y "no sólo por un catalán".

Sáenz de Santamaría ha instado a asumir esa responsabilidad en su respuesta en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta del portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, sobre la situación en Cataluña.

La vicepresidenta ha animado a Tardá a decir en público lo mismo que dicen en privado y en sus "mensajes", en alusión a los enviados por Carles Puigdemont y captados por una cámara de televisión. "Vienen aquí a hablar de independencia cuando en privado reconocen que no es posible, y eso que estuvieron dispuestos a sacrificar a toda Cataluña por seguir adelante con algo que ustedes pensaban que era imposible", ha añadido.

Y ha preguntado a Tardá: "¿Tanto cuesta sacrificar a un catalán (en alusión a Puigdemont) cuando han sacrificado a sus empresas, a sus servicios públicos y a su bienestar?". Sáenz de Santamaría ha recalcado que lo que debe triunfar es la ley la convivencia y, por ello, ha instado a ERC a ir "cerrando escenarios" tras haberse cerrado otros para siempre como el incumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales.

El diputado de ERC se ha dirigido a la vicepresidenta para subrayar que ella puede tener los medios "para hacer sufrir" a los catalanes y ha asegurado, tras recordar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la permanencia en prisión de dirigentes independentistas: "de hecho estamos sufriendo".

Pero ha instado a asumir la realidad de que el 50 por ciento de los catalanes son independentistas. "Le pido que no sigan por este camino. La violencia, caduca; la represión, periclita; la fuerza bruta se desvanece ante la democracia, porque en el siglo XXI no se puede construir sociedades democráticas sin el consentimiento de los ciudadanos a no ser que ustedes opten por clonarse con Erdogan", ha dicho en referencia al presidente turco.

De la misma forma, ha pedido al Ejecutivo que abandone "la senda del autoritarismo", restituya las instituciones de autogobierno y asuma la necesidad de establecer un diálogo entre los dos gobiernos.