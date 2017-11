Sánchez-Camacho achaca el tuit que le deseaba ser víctima de 'La Manada' a la "radicalización y supremacía del independentismo"

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Sánchez-Camacho ha afirmado que este tipo de mensajes están relacionados con la intervención que hizo sobre la defensa de "la libertad" en el Pleno del Congreso de los Diputados. "Están relacionados con la intervención que hice de la defensa de la libertad, en Cataluña se ha fomentado el odio y el supremacismo", ha asegurado.

A su juicio, estos mensajes son la "expresión" de la situación de exclusión que "muchos catalanes" han sufrido durante años en la Comunidad Autónoma y reflejan la "fractura" de la sociedad catalana. "No se puede permitir que a los que discrepamos porque queremos una Cataluña de convivencia y que se reconcilia no nos dejen vivir en Cataluña ni en libertad ni en convivencia", ha apuntado, insistiendo en que esta situación "tiene que acabar" porque no se puede "vivir en una sociedad amedrentada".

En este sentido, la secretaria primera del Congreso ha confirmado este miércoles que ha formalizado una denuncia contra el usuario de la red social que le envió el mensaje. El grupo parlamentario popular respaldó este martes a la diputada del PP a través de su perfil de Twitter: "Inadmisible. Este tipo de comentarios no son tolerables. Tomaremos las medidas necesarias y denunciaremos", anunció.

Además, Sánchez-Camacho ha asegurado que el Grupo Popular está "valorando" hablar con el resto de fuerzas políticas para impulsar una iniciativa centrada en eliminar el "anonimato" de las redes sociales para que los usuarios no se "escondan" y dejen de poder "insultar sin consecuencias jurídicas": "Que se identifiquen con sus nombres y dejen de estar bajo nombres falsos", ha remachado.