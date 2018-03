Sánchez pedirá que Rajoy se someta a una cuestión de confianza si no hay presupuestos

El líder del PSOE, Pedro Sánchez , pedirá al presidente Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso si no logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y se niega a anticipar las elecciones generales, ha acordado la comisión permanente de la ejecutiva federal.

"Si Rajoy no aprueba los presupuestos y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad institucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza", ha anunciado Sánchez en rueda de prensa tras la reunión de la permanente.

El artículo 112 de la Constitución Española establece que "el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre la declaración de política general".

La confianza "se entenderá otorgada cuando vote a favor la mayoría simple de los diputados" y, "si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey", según el mismo artículo.

Tras subrayar que la Constitución es "clara" y que Rajoy tiene que "asumir su responsabilidad ante la situación de bloqueo" de la política española, Sánchez ha recordado que, aunque no descarta nada, el PSOE no presentará una moción de censura porque "los números no dan".

"Rajoy lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad. Yo en su lugar la asumiría", ha proclamado el líder socialista.