Sánchez insta a los pensionistas a "salir a la calle" en defensa de las "pensiones dignas"

En una asamblea abierta ante 600 militantes y simpatizantes en el municipio madrileño de Leganés, Sánchez ha respondido así a un jubilado que le ha reclamado la convocatoria de una manifestación nacional. "Me apunto hacer una manifestación", se ha comprometido el líder del PSOE, tras señalar que el sindicato UGT ya "está en hacer concentraciones" en las puertas de los ayuntamientos.

La de hoy en Leganés ha sido la cuarta de las 52 asambleas abiertas que Sánchez se ha propuesto protagonizar en los próximos seis meses para incorporar las propuestas de los asistentes a sus "diez acuerdos de país", el primero de ellos, el de las pensiones. En ella ha arremetido contra la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos (PP), por decir, según ha señalado, que la "culpa de que las pensiones estén en riesgo es de los jubilados, que están muchos años jubilados", y que "los mayores de 45 años tienen que empezar a ahorrar" para su jubilación.

"Con esto me sentí concernido, porque yo tengo 45 años", ha dicho el líder socialista, para quien Villalobos y el PP "se olvidan de que no se puede ahorrar con los salarios devaluados por su reforma laboral".Convencido de que los gobernantes del PP "primero fueron a por el sueldo de los trabajadores y lo bajaron y ahora van a por las pensiones", Sánchez ha replicado también a la ministra Báñez que "no hay que aumentar los años de cotización", sino que "hay que aumentar los sueldos para recaudar más y tener más ingresos en la Seguridad Social".

Como viene haciendo en todas las asambleas, Sánchez ha llamado a los presentes a "movilizarse", explicando a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo las propuestas del PSOE. Les ha dicho que la "clase media y trabajadora no entra dentro del radar ni del campo de acción" del Gobierno, y que por eso son ellos, los "hijos y padres de la clase media y trabajadora, los que tienen que defender el Estado del bienestar".

Ha criticado además que el gobierno no presione a los empresarios para subir más los salarios en la negociación que mantienen con los sindicatos: "Echo de menos al Gobierno, que podría empujar para ofrecer una senda de crecimiento de los sueldos de forma más intensa que lo que está haciendo".

Como en otros encuentros de este tipo, los asistentes le han planteado que acabe con los sistemas de pensiones "privilegiados" de los diputados y senadores, a lo que él ha respondido que las "pensiones vitalicias" de los parlamentarios "no existen" y les ha pedido que "no hagan caso de las cosas que se ven en los medios de comunicación algunas veces o en las redes sociales".

No obstante, les ha prometido que va a "luchar contra cualquier atisbo de privilegio que sea percibido como tal", al tiempo que ha defendido que el PSOE tiene el "mayor régimen de incompatibilidades" de todos los grupos parlamentarios. Al acto de Sánchez han asistido unas 600 personas, entre ellas el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco; el alcalde de Leganés, Santiago Llorente; el de Arganda, Guillermo Hita, y el diputado nacional Rafael Simancas.