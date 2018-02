Sánchez marca al PSOE el reto de ser la primera fuerza política en 2019

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cumplir con su "principal y primera obligación" que es aprobar los presupuestos porque "sin presupuestos no hay nada que gobernar".

En su discurso en el Comité Federal del PSOE, que aprueba el nuevo reglamento, Sánchez ha exigido a Rajoy que presente el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, seguridad a la ciudadanía y credibilidad y estabilidad a la vida política de este país.

Sánchez ha subrayado que un Gobierno sin presupuestos es "tan útil como un coche sin gasolina" y ha recordado al Ejecutivo que "vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente, consolidar los recortes de la derecha al Estado de bienestar de estos años y no rendir cuentas ni ante el Parlamento ni la ciudadanía ".

El responsable del PSOE ha criticado que un Gobierno "sin pulso, que no da señales de vida" amenace con la segunda prórroga consecutiva de los presupuestos e, incluso, dice estar dispuesto a llegar a 2020 "con la tercera prórroga". Por ello, ha dicho, el Gobierno "elude de nuevo sus responsabilidades ante las instituciones".

Sánchez ha insistido en reprochar al Gobierno que "no haga nada" y le ha recordado que si no se hace nada "las cosas al final se pudren". Y en esta línea, ha recriminado al Ejecutivo que no haga nada para resolver la desigualdad, la precariedad, la bajada de las pensiones o la brecha salarial.